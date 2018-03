Eine Salzburger Berghütte wie ein Tarnanzug

Auch heuer lautet die Frage: Welches sind die besten Häuser Österreichs? Vier Objekte aus Stadt und Land Salzburg sind im Rennen.

Jetzt, wo noch jede Menge Schnee liegt, stapft der Pinzgauer Johannes Schwaninger nur selten hinauf zum Rupertihaus in Thumersbach. Die Hütte auf knapp 1700 Metern liegt im Winterschlaf und ist weitgehend sich selbst überlassen. "Zur Hütte führt keine Forststraße, derzeit kommt man nur mit Schneeschuhen hinauf", erklärt der ehemalige "Steinerwirt" und nunmehrige Kulturveranstalter aus Zell am See. Mit seiner Frau Gunda und den zwei Kindern nutzt er das Haus knapp unterhalb der Waldgrenze hauptsächlich im Sommer als Rückzugsort.