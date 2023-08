Eine Salzburgerin rettet Hunde in Kroatien

Der Salzburger Verein "Hund sucht Hütte" vermittelt herrenlose Hunde aus Kroatien. Vor kurzem fand im Restaurant Vegitalian im Salzburger Stadtteil Nonntal eine Charity-Veranstaltung statt.

Der Abend im Lokal Vegitalian in der Nonntaler Hauptstraße stand ganz im Zeichen der Hundehilfe. Der gemeinnützige Verein "Hund sucht Hütte" hatte zu einer Charityveranstaltung eingeladen und dabei Geld für streunende Hunde in Kroatien gesammelt, die dann nach Österreich oder Deutschland vermittelt werden. "Es gab 65 Menüs für unsere Freunde und Unterstützer. Schlussendlich sind 2200 Euro zusammengekommen, die im vollen Umfang der Hundehilfe in Kroatien zugutekommen", sagt Vereinsmitglied Uta Bischof.

Seit 2015 wurden über 100 Hunde vermittelt

Der Verein "Hund sucht Hütte" wurde 2015 von der ehemaligen Volksschullehrerin Sigrid Schober-Lukas gegründet. Es handelt sich um einen eingetragenen Tierschutzverein. In den vergangenen acht Jahren konnten über 100 Hunde gerettet und an neue Besitzer vermittelt werden. Die sogenannten "Pflegemamas" sind vor Ort in Kroatien und retten die Hunde von der Straße, von Mülldeponien oder aus schrecklicher Haltung und schenken ihnen ein vorübergehendes Zuhause in Sicherheit.

Der Salzburger Verein mit Sitz in Liefering sammelt nicht nur Futter- und Sachspenden, die regelmäßig nach Kroatien gebracht werden, sondern finanziert auch lebensrettende Operations- und Behandlungskosten sowie Kastrationen. Sobald die Hunde bereit sind, in ihr neues Zuhause zu reisen, geben die Vereinsmitglieder ihr Bestes, um die Fellnasen in passende und liebevolle Hände zu vermitteln.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Verein tatkräftig zu unterstützen. Neben einer Mitgliedschaft kann man auch eine Patenschaft übernehmen oder in unterschiedlichen Formen spenden. Wer Interesse hat, einem Hund ein neues Zuhause zu geben, kann diesen direkt in Kroatien holen oder einen Transport in Anspruch nehmen, den der Verein organisiert.