Eine Schließung, die keine ist

Aus Sicht der Raiffeisenbank Hallein-Oberalm ist die Umstellung von drei Filialen auf Selbstbedienungsstandorte ein logischer Schritt. Für die Orte selbst aber ist es wieder ein Stückchen Infrastruktur, die wegbricht.

Jeder spricht von "Schließung der Filialen" und Zusperren. Dabei werden sie "nur" auf Selbstbedienungsautomaten umgestellt (so zumindest der Plan für Sommer 2024). Aber allein das zeigt schon, welch hohen Stellenwert der persönliche Kontakt mit dem Schalterpersonal für viele Kund/-innen hat, vor allem für die älteren.

Für die Bank selbst ist der Schritt ein logischer: Der tägliche Schalterverkehr wird immer weniger, schon jetzt sind die Schalter der drei Filialen nur vormittags geöffnet. Die meisten erledigen ihr tägliches Bankgeschäft online und auch die Banken bleiben vom Personalmangel nicht verschont: Jede Arbeitskraft ist kostbar und in speziellen Beratungen besser eingesetzt als - überspitzt gesagt - beim Warten auf Kundschaft am Schalter.

Konnte man bei einer ähnlichen Umstellung der "Mini-Filiale" in Gaißau vor ca. zehn Jahren noch leichter von Vorteilen sprechen, so fällt dies in Adnet, Puch und Vigaun schwer: Hier handelt es sich um "voll ausgebaute" Filialen, teilweise erst vor wenigen Jahren saniert und erneuert, in denen man einen Großteil seiner Bankgeschäfte abwickeln kann.

Dass diese Umstellung vor Ort auf wenig Gegenliebe stößt, ist nicht verwunderlich, obwohl der Mehraufwand für das Gros der Kundschaft wohl überschaubar bleiben wird. Letztlich geht eben wieder ein Stückchen Infrastruktur verloren - selbst wenn die Selbstbedienungsfiliale vor Ort bleibt.