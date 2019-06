Urgroßvater Franz Gramiller gründete die Firma im Jahr 1919, er handelte damals mit Därmen, Saitlingen und Fellen. Die heutigen Nachfahren statten Supermärkte, Bäckereien und (Groß-)Metzgereien aus.

"Das erste Geschäft hatte Franz Gramiller am alten Schlachthof am Südtirolerplatz gegründet. Die Nähe zu den Metzgern und Fleischverarbeitern brachte es mit sich, dass er alsbald auch mit Fleischereimaschinen handelte", erzählt Barbara Gramiller. 1927 wurde die Villa in der Haunspergstraße ...