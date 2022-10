Eine Schule geht auf Reisen

Die komplette Containerschule in Anif wird abgebaut und in Adnet währen der Schulsanierung noch einmal komplett verwendet - vom Dach über die Stiegen bis zum Kabelwerk.

Aktuell werden die rund 160 Kinder der Volksschule Anif noch in der Containerschule unterrichtet, während in Rufweite die Handwerker am neuen Schulgebäude arbeiten. Bis zu 225 Schülerinnen und Schülern wird das neue Gebäude dann Platz bieten. Wenn die neue Schule in den kommenden Monaten bezogen ist, zieht auch die Containerschule um - nach Adnet. Denn auch dort müssen die Kinder und das Lehrpersonal der Volksschule demnächst der Sanierung des Schulgebäudes ausweichen.

"Normalerweise müssten wir bzw. die Containerfirma alles ...