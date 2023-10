Eine Stadt im politischen Umschwung

Die verschiedenen Fraktionen Radstadts bringen sich hinsichtlich der bevorstehenden Gemeinderatswahlen in Stellung. Einen Alleingang eines Kandidaten wird es nicht erneut geben.

Im Jahr 2019 ging Christian Pewny (FPÖ) ohne Gegenkandidaten alleine ins Rennen um den Bürgermeistersessel. Für die Wahlen im kommenden Frühjahr kündigt sich aber schon jetzt ein üppigerer Wahlzettel an.

"Wir haben bereits jetzt einen Kandidaten gefunden, den wir in der näheren Zukunft vorstellen werden", sagt Johann Warter (SPÖ). "Wir haben in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass es für die Zukunft von Radstadt nicht förderlich ist, wenn man keinen Kandidaten nominiert - es herrschte schließlich mehr oder weniger Stillstand. Das wird uns nicht mehr passieren. Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis und gehen nicht mit dem olympischen Gedanken 'dabei sein ist alles' ins Rennen." Konkrete Details zum Kandidaten will man seitens der Radstädter Sozialdemokraten noch nicht verraten.

Auch die FPÖ bereitet sich auf den bevorstehenden Kampf um den Bürgermeister-Sitz vor. "Wenn wir einen geeigneten Kandidaten finden, hoffen wir definitiv, mit ins Rennen zu gehen", hebt Dietrich Huber, Fraktionschef der Freiheitlichen Partei in Radstadt, hervor. "Noch sind wir aber in der Planung und wurden in der Kandidaten-Suche bislang nicht fündig. Daher können wir auch noch nichts Konkretes präsentieren. Wir werden aber weiter dran bleiben."

Seitens der ÖVP sitzt derzeit die Spitzenkandidatin Katharina Prommegger bereits auf dem Chefsessel der Stadtgemeinde. "Ich werde zu hundert Prozent kandidieren und hoffe, dass ich in den nächsten Wochen beweisen kann, dass ich für alle Radstädterinnen und Radstädter ein offenes Ohr habe", hebt Bürgermeisterin Prommegger hervor.

"Es gibt zahlreiche Vorhaben, an denen wir jetzt bereits arbeiten, deren Umsetzung ich auch als Bürgermeisterin sehen will. Ich sehe mich als Bürgermeisterin für alle - ganz egal ob für Wirtschaftstreibende, für die Jugend, die Senioren oder Landwirte. Der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist mir besonders wichtig, denn man kann nicht alles sehen. Gerade erst kam man auf mich zu und erklärte, dass es vor der Post keine Sitzmöglichkeiten gäbe. Hier konnten wir zeitnah eine Lösung finden - ohne die Bürger, die das an mich herangetragen haben, hätten wir das vielleicht übersehen", unterstreicht Katharina Prommegger abschließend.