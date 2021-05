Eine starke Wand aus dem Lungau für das Erdbebengebiet

Universitäten in Padua (ITA) und in Mostar (BIH) bestätigten der Firma Iso Span die Bauweise für erdbebensicheres Bauen. Davon profitieren vor allem Auftraggeber in Krisengebieten. In Petrinja in Kroatien hilft Iso Span aktuell beim Bau eines Sozialheimes mit und verlangt dafür keinen Cent.

SN/sw/iso span Iso-Span-Geschäftsführer Herbert Schilcher (r.) sagte bei einer Pressekonferenz in Petrinja die Unterstützung der Firma Iso Span zu.