Eine Wahl mit gröberen Nachwirkungen?

Könnten die überraschenden Ergebnisse der Landtagswahl bis zu den Gemeinderatswahlen im Land Salzburg nachhallen? Und setzen die Kommunisten dann eine Halleiner Tradition fort?

Es wird interessant zu beobachten sein, ob und inwieweit diese Wahl bis ins kommende Jahr nachwirkt - im Frühjahr 2024 stehen im Land Salzburg Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an, (spätestens) im Herbst 2024 wird der Nationalrat gewählt.

Spannend zu sehen sein wird ebenfalls, ob der zweite große Wahlgewinner neben der FPÖ, die KPÖ plus, in manchen Gemeinden Fuß fassen kann - in Hallein hätte das ja quasi Tradition: Von 1946 bis 1994 saß immer mindestens ein Vertreter der Kommunisten in der Halleiner Gemeindevertretung, auch die bekannte Halleiner Widerstandskämpferin Agnes Primocic engagierte sich jahrelang für die KPÖ.

Natürlich: Eine komplette Umwälzung der Parteienlandschaft darf man sich auf Gemeindeebene keine erwarten - es ist überwiegend eine Persönlichkeitswahl, meist kennt man die Kandidat/-innen aus nächster Nähe, und weiß genau, wofür sie stehen. Die Partei ist da oft zweitrangig, dementsprechend sind auch Parteiergebnisse auf Landes- und Bundesebene sehr viel weniger relevant.

Wahlsieg hilft der FPÖ, aber Wunder sind keine zu erwarten

Die aktuelle Reihe an Wahlsiegen könnte der FPÖ zwar bei der Rekrutierung neuen Personals helfen, aber Bürgermeisterposten wird es deswegen noch lang nicht regnen. Vielleicht gibt es sogar ein paar Mandate in den Tennengauer Gemeindevertretungen mehr. Außerdem - viel weniger als aktuell geht ohnehin kaum.

Umgekehrt müssen sich wohl auch ÖVP und SPÖ keine Sorgen machen, aufgrund des Landesergebnisses reihenweise Bürgermeister und Mehrheiten in den Gemeinden zu verlieren. Sie werden an ihren Taten in der Gemeinde gemessen, nicht an der Coronapolitik des Landes oder Streitigkeiten um den Bundesvorsitz. Da kann die Wählerschaft durchaus unterscheiden.

Und selbst wenn der Nachhall der Landtagswahl hier und dort ein paar Prozentpunkte kostet und manche absolute Mehrheit dahin sein sollte - im Sinn der Demokratie wäre das vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste.