Eine wahrer Feiertag für Pferdefreunde in Saalfelden

Zwei Startpunkte - ein Ziel: 22 Gespanne fuhren am Sonntag bei Kaiserwetter nach Gerling. Dort blieb dann viel Zeit für einen "Hoagascht". Inzwischen konnten die Zuschauer die Pferde und die Gespanne bestaunen.

Der Pferdezuchtverein P1 aus Saalfelden lud bei Kaiserwetter zur Sonntagsausfahrt. Die Abfahrt erfolgte im Ortsteil Hof sowie bei Schloss Kammer in Maishofen. 22 Gespanne und sechs Reiter trafen sich schließlich auf einer Wiese in Gerling (Saalfelden). Da blieb dann genug Zeit für einen "Hoagascht" über alles, was den Züchter oder die Züchterin interessiert. 500 bis 600 Zuschauer - darunter auch sehr junge Pferdefreunde - bewunderten derweil Pferde und Gespanne.

Quelle: SN