"Eine Zumutung": Längst überfälliger Neubau für Krebspatienten in Salzburg wird realisiert

Um 60 Millionen Euro soll am Spitalsgelände ein Gebäude für die Onkologie entstehen. Auch die Psychiatrie in der Doppler-Klinik soll an die Reihe kommen.

SN/robert ratzer Spät, aber doch: Die Landesregierung will den Neubau für das Gebäude der Inneren Medizin III nun rasch freigeben.