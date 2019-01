Eineinhalb Jahre für ein zweites Dachfenster

Viele Halleiner können ein Lied davon singen: Wer bauliche Veränderungen an Altstadtgebäuden vornehmen will, muss sich erst einmal mit der Sachverständigenkommission für den Ortsbildschutz (OBSK) auseinandersetzen. Deren Entscheidungen sind für viele nicht nachvollziehbar und außerdem nur schwer anzufechten.

Der Halleiner Immobilienmakler Markus Springer versucht seit eineinhalb Jahren, für einenKlienten eine Dachhautöffnung an einem Gebäude in der Ederstraße durchzusetzen. Anstatt eines vorhandenen Dachflächenfensters soll ein so genannter Lichthof eingebaut werden. Vom Bundesdenkmalamt hat Springer bereits im vergangenen März grünes Licht für das Vorhaben erhalten. Die geplante Veränderung erfolge "in maßvollem Rahmen" und stelle nur "eine geringfügige Veränderung des Denkmals" dar.

Die Halleiner Ortsbildschutzkommission beurteilt die Angelegenheit allerdings etwas anders. Der Einschnitt sei "dem gesamten umgebenden Ensemble und damit dem Ortsbild der Halleiner Altstadt abträglich". Ein solcher Einschnitt widerspreche weiters dem von der Stadtgemeindevertretung beschlossenen Bauteilkatalog für das Ortsbildschutzgebiet. Auch auf mehrmaligen Einspruch Springers im Herbst blieb die Kommission bei ihrer Entscheidung. Die direkte Kontaktaufnahme zum damaligen Bürgermeister Gerhard Anzengruber änderte ebenfalls nichts an der verfahrenen Situation.

Besonders unverständlich ist die Position der OBSK für Springer unter anderem deshalb, weil an demselben Gebäude wenige Meter weiter bereits ein derartiger Lichteinlass vorhanden ist. Dieser wurde allerdings errichtet, bevor das Gebäude im Juni 1978 zum Ortsbildschutzgebiet erklärt wurde. Springer betont, ohne die Öffnung der Dachhaut könnten keine zeitgemäßen Wohnverhältnisse für den Mieter erzielt werden. Von einer "allgemeinen Wahrnehmbarkeit" der Veränderung, die die Kommission als weiteren Ablehnungsgrund anführt, könne keine Rede sein.

Unterschiedliche Entscheidungsgrundlagen





Dass sie zu einer anderen Entscheidung als das Bundesdenkmalamt gekommen sei, erklärt die Sachverständigenkommission jedenfalls damit, dass "die Erhaltung des örtlichen Stadtbildes in seiner äußeren (...) Erscheinung dem Ortsbildschutzgesetz zuzurechnen" sei, während der Denkmalschutz "die Erhaltung von Gegenständen in ihrer Substanz um ihres besonderen eigenen Wertes" zum Inhalt habe.