Einen Monat nach Eröffnung: 40.000 Menschen besuchten neue Ausstellung am Obersalzberg

Bereits am ersten Öffnungstag verzeichnete man einen neuen Besucherrekord.

„Idyll und Verbrechen“: So heißt die neue Daueraustellung am Obersalzberg.

Nachdem das Dokumentationszentrum Obersalzberg fast zwei Jahre geschlossen war, öffnete sie am 28. September mit der neuen Daueraustellung "Idyll und Verbrechen".

Seither besuchten im Durchschnitt rund 1.200 Interessierte pro Tag die neue Dauerausstellung, vermeldete man in einer Aussendung. Das sind insgesamt knapp 40.000 Menschen allein im ersten Monat.

Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung steht der historische Ort: In fünf Kapiteln und anhand von rund 350 Objekten, Dokumenten, Fotografien und multimedialen Elementen setzt sie sich mit dem scheinbaren Gegensatz zwischen idyllischer Berglandschaft einerseits und den Schrecken der NS-Herrschaft andererseits auseinander und erzählt vom Schicksal der Opfer. Am Obersalzberg verbrachte Adolf Hitler zwischen 1933 und 1945 fast ein Viertel seiner Amtszeit. In seinem Berghof entschied der Diktator im Kreis enger Vertrauter über Verfolgung, Krieg und Völkermord.

Die Dokumentation Obersalzberg hat dann Dienstag bis Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 14 Uhr. Montags, auch am 6. November 2023, bleibt die Ausstellung geschlossen, genauso wie am 16. November 2023. Die Winteröffnungszeiten gelten ab 6. November.