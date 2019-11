Einen Tag nach Überfall auf Lebensmittelgeschäft Täter ausgeforscht

Nach dem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft am Samstagabend in der Stadt Salzburg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger - beide aus dem Irak - wurden in Salzburg-Lehen festgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Kurz vor 18.00 Uhr waren zwei Männer in ein Lebensmittelgeschäft in Salzburg-Lehen gekommen und hatten die Frau an der Kassa mit einer Waffe bedroht. Sie forderten sie auf, von der Kassa wegzugehen, nahmen daraufhin das Bargeld und flüchteten. Nach intensiver Fahndung konnten die beiden aufgrund der Täterbeschreibung festgenommen werden. Sie hatten einen hohen Bargeldbetrag bei sich.

Quelle: SN, Apa