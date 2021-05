Einer der letzten Korbflechter in Salzburg kommt aus Goldegg

Korbflechter war früher ein wichtiger Beruf: Die selbst gemachten Körbe wurden in der Landwirtschaft oder im Handwerk benötigt.

Doch industriell produzierte Produkte haben das alte Handwerk immer weiter verdrängt. Heute gibt es kaum noch Menschen in der Region, die das beherrschen. Einer von ihnen ist Altbauer Rupert Gruber (Öhingbauer). Die Pongauer Nachrichten besuchten ihn gemeinsam mit Peter Rathgeb vom Obst- und Gartenbauverband in seiner Werkstatt in Goldegg-Weng. Dort sitzt er auf einem selbst gemachten Handwerkerstuhl und schneidet mit einem speziellen Werkzeug sogenannte "Rippen" aus dem Eschenholz.

"Die Auswahl der richtigen Esche ist wichtig, denn Stärke und ...