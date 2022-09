Einer von Tausenden: Helferam Wahltag sind begehrt

Die Suche nach freiwilligem Personal für die Wahl wird in manchen Gemeinden zur Qual. Geld ist nicht das wirksamste Lockmittel.

In den meisten Gemeinden ist der Großteil der Vorbereitungen auf die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober abgeschlossen. Die Suche nach Mitgliedern für die Teams in den Wahllokalen gestaltet sich immer schwieriger. Das gilt aber nicht für alle Gemeinden.

Einen Teil des Personals stellen die Kommunen selbst aus ihren Bediensteten, den anderen müssen die Parteien aufbieten. Besonders gefordert ist die ÖVP, weil für die Kontingente das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 die Grundlage ist. Dabei hat die Volkspartei dieses Mal gar ...