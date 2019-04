Seit April haben Radfahrer im Straßenverkehr mehr Rechte. Die Neuerungen haben sich noch nicht zu allen Verkehrsteilnehmern herumgesprochen. Kontrollen der Polizei gibt es nicht.

Die Frau mit dem Fahrradkorb hat von der neuen Regelung noch nichts gehört. An der Stelle, an der sie gerade mit ihrem Rad von der Straße auf den Gehsteig wechselte, endet der Radweg in der Linzer Bundesstraße. Laut einer Novelle ...