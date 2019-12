Bis 13 Uhr haben am Dienstag die meisten Geschäfte noch offen - die Stände am Christkindlmarkt sogar bis 15 Uhr.

"Das wird ein langer Tag", sagt Briefträgerin Bernadette Kapferer-Spreiter. Sie schiebt ihren leuchtend gelben Handwagen durch die Klampferergasse in Richtung Getreidegasse. Sie jongliert um eine Touristengruppe vor Mozarts Geburtshaus herum und hält sich dann am Rand der Getreidegasse. So kommt ...