"Einige hinken dem Bedarf hinterher"

In den Pongauer Gemeinden bemühe man sich um einen Ausbau der Kinderbetreuung, so Pronebner.

Sabine Pronebner vom Forum Familie berät Gemeinden bei allen Fragen zur Kinderbetreuung.

Redaktion: Kennen Sie Fälle, wo Frauen ihren Job nicht ausüben können? Sabine Pronebner: Ja, diese Härtefälle landen auch bei mir und es gibt dieses Dilemma leider in den unterschiedlichsten Gemeinden. Ich möchte anmerken, dass in vielen Gemeinden der Wille für einen Ausbau da ist, aber man hinkt in einzelnen dem Bedarf hinterher.



Wie wird Kinderbetreuung in unseren Pongauer Gemeinden allgemein geplant?Wir bieten vom Forum Familie ein unterstützendes Planungstool. Die Gemeinden können so Tendenzen für Entwicklungen festhalten. Trotz Ausbauplänen von Betreuungseinrichtungen gibt es in einigen Gemeinden aber auch Wartelisten.

Würde unsere touristische Region nicht nach viel mehr zeitlich flexibleren Angeboten lechzen?Wir haben im Bezirk bereits einige Betriebskindergärten und durchaus auch flexible Angebote wie Betriebstagesstätten. Es tut sich im Pongau schon viel im Vergleich zu anderen Bezirken. Wir beraten auch hierzu gerne. Was man allerdings anmerken muss, ist, dass man es nicht immer allen recht machen kann. So brauchen manche Arbeitnehmerinnen individuelle Betreuung für Dienstantritte zu Randzeiten - wie frühmorgens oder am Wochenende. Das würde aber auch noch mehr flexibles Personal in den Betreuungsstätten brauchen. Hier muss man beide Seiten abwägen.



Ist es im Bezirk schwierig, ausreichend gut geschulte Kindergartenpädagoginnen zu finden?Auch hier muss man sagen, dass sich alle enorm bemühen und es in vielen Gemeinden gut und in anderen wieder weniger gut läuft. Durch die Covid-19-Pandemie hat sich die Situation natürlich verschärft. Es gibt viele Sorgen oder Ängste, das spüren wir.



Bräuchten wir noch mehr Tagesmütter oder Leihomas/-opas?Das sind wichtige Betreuungsformen. Hilfswerk, TEZ oder der Katholische Familienverband würden sich bestimmt über noch mehr Interessierte freuen.



Eltern haben aber keinen Rechtsanspruch für eine Betreuung?Für das letzte Kinderbetreuungsjahr vor Schuleintritt besteht Besuchspflicht bzw. auch Rechtsanspruch. Für die anderen Altersgruppen bis 14 Jahre besteht ein ganzjähriger Versorgungsauftrag durch die Wohnsitzgemeinde.