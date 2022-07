Hüttentipps der SN-Leserinnen und SN-Leser

Sommerzeit ist neben den kristallklaren Seen auch Berg- und Wanderzeit. Und in keinem Bundesland ist die Vielfalt an Hütten und Almen so groß wie in Salzburg. Die "Salzburger Nachrichten" stellen Ihnen in diesem Sommer kulinarische Besonderheiten auf Salzburgs Bergen und Almen vor. Aber auch die SN-Leserinnen und Leser sind nun gefragt.

SN/Stefanie Schenker Petra und Barbara Gsenger (von links) von der Rettenegghütte.