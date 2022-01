Einmal tief Luft holen in 3000 Meter Höhe: In Filzmoos sind die Ballone los

Filzmoos ist dieser Tage wieder Mekka der Helden der Lüfte. Mehr als 40 Heißluftballone aus zehn Nationen färben nun den Himmel bunt.

Für eine Handvoll Passagiere ist es Sonntag früh eine absolute Premiere. Erstmals steigen sie in einen Heißluftballon, der sie in den nächsten zwei Stunden so hoch bringen wird wie noch nie zuvor in ihrem Leben, Flüge im Flugzeug ausgenommen. Nämlich auf über 3000 Meter Seehöhe. Und das ohne Sicherheitsnetz und doppelten Boden. Die Anspannung steigt.

Die Pongauer Gemeinde Filzmoos ist in diesen Tagen mit der 43. Internationalen Ballonwoche wieder ein Tummelplatz für die Helden der Lüfte. Vor mehr ...