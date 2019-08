Einmietbetrüger im Pinzgau ausgeforscht

Ein 31-jähriger Österreicher mietete sich zwischen Anfang April und 5. August in sechs Beherbergungsbetriebe in Kaprun, Saalfelden, Maria Alm und Saalbach ein.

Er gab an, für Firmen zu arbeiten und dringend ein Quartier zu benötigen. Der Mann konsumierte während der Aufenthalte Getränke und Essen. Er reiste ab, ohne zu bezahlen. Der Schaden ist im vierstelligen Bereich. Die Polizei konnte den 31-Jährigen ausforschen, er wurde am Montagmorgen in einem Hotel in Saalbach angetroffen. Er ist geständig und wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Quelle: SN