Einsam an Weihnachten? Wärme-Pools für die Psyche einrichten

Es braucht kleine Portionen des Glücks, um friedlich Weihnachten feiern zu können. Denn die Einsamkeit quält viele Menschen besonders heuer.

Wussten Sie, dass es in England seit 2018 sogar ein Ministerium für Fragen zur Einsamkeit gibt? Nach Umfragen des dortigen Roten Kreuzes fühlen sich Millionen Menschen regelmäßig einsam.

Einsamkeit ist ein gesellschaftlicher Trend. Laut Zahlen der WHO fühlen sich in Europa zehn bis 60 Prozent einsam, am unteren Ende der Skala reihen sich die skandinavischen Länder ein, am oberen die osteuropäischen. Österreich liegt im unteren Drittel, zwischen 15 und 20 Prozent klagen hier über Einsamkeit. Die Pandemie wirkt ...