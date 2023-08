Einsatz auf 3000 Metern: Vier Deutsche vom Neuschnee am Hohen Sonnblick überrascht

Die gut ausgerüsteten Wanderer gerieten am Hohen Sonnblick in Not. Bergretter fanden sie bei einsetzender Dunkelheit unterkühlt auf und brachten sie zur Zittelhütte.

BILD: SN/BERGRETTUNG RAURIS Die Bergretter konnten sie stark unterkühlt bei Nebel und einsetzender Dunkelheit am Grat ausfindig machen.

Die Bergretter der Ortsstelle Rauris rückten am Freitagabend zu einem Einsatz auf 3000 Metern aus. Vier Bergsteiger kamen laut Bericht der Bergrettung bei den winterlichen Bedingungen nicht mehr weiter. Bei den Geretteten handelt es sich um ein Ehepaar aus Magdeburg und zwei Begleiter. Laut Bergrettung kamen die Wanderer aufgrund des Neuschnees, Wind und Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht mehr weiter. Die Deutschen verständigten daraufhin den Hüttenwirt des Zittelhauses, der wiederum die Bergrettung alarmierte. Die Wanderer waren laut Bergrettung gut ausgerüstet. Die Bergretter konnten sie stark unterkühlt bei Nebel und einsetzender Dunkelheit am Grat ausfindig machen - und schließlich zum Zittelhaus am Gipfel des Hohen Sonnblicks bringen. Der Einsatz der insgesamt sechzehn Bergretter konnte gegen 23:00 Uhr beendet werden.