Einsatz für Frauen ist Einsatz gegen Gewalt

Warum es an der Zeit ist, sich von den Resten des Patriarchats zu verabschieden.

Standpunkt SN

Erinnern Sie sich noch an die Angstzonen? Finstere Bereiche in Parks oder in verwinkelten Gassen, die nicht nur bei Frauen ein Gefühl von Unbehagen auslösen? Oder an Berichte von sexuellen Übergriffen in der Öffentlichkeit? Stadt und Polizei haben darauf reagiert. Beleuchtungen wurden installiert, Gebüsche zurechtgestutzt. Die Exekutive hat ihre Präsenz auf der Straße verstärkt und Alarmgeräte verteilt. Das alles trägt zu einem höheren Sicherheitsgefühl bei. Es darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gewalt und auch sexueller Missbrauch zum Großteil in der eigenen Familie stattfinden. Daran sollten jene denken, die Einsatz für Frauenrechte, für Gleichberechtigung und für ein Leben ohne Gewalt gerne milde belächeln. Es sind die alten, patriarchalen Strukturen, die Abwertung von Frauen und damit Gewalt gegen sie begünstigen. Das beste Mittel dagegen ist Begegnung auf Augenhöhe. Deshalb lohnt es sich auch 2018 noch, für Gleichberechtigung zu kämpfen.

Stefanie Schenker