Großeinsätze bei Fußballspielen kosten Hunderttausende Euro. Die sturmbedingte Verschiebung des Spiels gegen Frankfurt dürfte ins Geld gehen.

Rund 900 Polizisten sollten am Donnerstag in der Salzburger Altstadt mehr als 3000 teils gewaltbereite Eintracht-Frankfurt-Fans in Schach halten. In der Innenstadt blieb es am Nachmittag dann bei der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm: Noch bevor sich die Anhänger des ...