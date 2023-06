Einsatz statt Festakt: Feuerwehr Eugendorf rückte bei eigenen Jubiläumsfeier aus

14 Eugendorfer Florianijünger kamen am Samstagabend erst verspätet zur eigenen 100-Jahr-Feier: Sie rückten kurz vor Beginn des Festaktes zu einem Verkehrsunfall aus.

In der Festkutsche fuhren LR Daniela Gutschi, LH Wilfried Haslauer, Bgm. Robert Bimminger und dessen Partnerin Diana Adlgasser vor.

Die mehr als 50 Gastvereine waren bereits am Festplatz eingelangt und auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eugendorf waren gerade auf dem Weg dorthin, als am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr eine Alarmierung zu einem schweren Verkehrsunfall erfolgte. Auf der A1, der Westautobahn, hatte sich das Auto eines Ehepaares überschlagen und war 27 Meter weit durch die Luft geflogen, bevor es in einem Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Daraufhin rückten zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Eugendorf, darunter ...