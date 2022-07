Heftige Unwetter im Lungau: Überflutete Keller, Bachverklausungen und Muren

In den Lungauer Gemeinden Zederhaus und Thomatal sorgte Starkregen und vereinzelt auch Hagel am Donnerstag am späten Nachmittag für etliche Feuerwehreinsätze. Die Salzburger Landeswarnzentrale sprach gegen 18 Uhr für Zederhaus von bereits sieben Einsatzstellen in der 1200-Einwohner-Gemeinde - es galt vor allem überflutete Keller auszupumpen und Bach-Verklausungen zu lösen.

Unwettereinsätze im Lungau – hier säubern Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thomtal eine Straße.

Laut dem Zederhauser Ortsfeuerwehrkommandant Harald Pfeifenberger trat im Bereich Ortsteil Wald der Nahendfeldbach teils über die Ufer. "Der Bach führte viel Holz mit. Zudem waren bei mehreren Verbauungsgräben die Sperren bedrohlich voll", so Pfeifenberger zu den SN. Aus Sicherheitsgründen werde man die Straße in das Riedingtal bis Freitagfrüh sperren, hieß es. Generell habe man aber bei dem Unwetter "Glück im Unglück" gehabt, betonte Pfeifenberger Donnerstagabend.

Wie die Landeswarnzentrale vermeldete, musste auch in der Gemeinde Thomatal (ca. 350 Einwohner) im Ortsteil Schönfeld die Feuerwehr wegen eines heftigen Unwetters ausrücken. Hier war es unweit zur Kärntner Landesgrenze zu Murenabgängen gekommen. Wie schnell sich die Lage entwickelte beschrieb die Freiwillige Feuerwehr Thomatal in einem ersten Einsatzbericht so: "Heute Abend wurden wir von der LAWZ mittels Sirene zu einer Mure auf der L267 Bundschuher Landesstraße und zu einer Verklausung beim Fischergut alarmiert. Der Fischergraben, welcher noch am Nachmittag kein Wasser führte, wurde nach kürzester Zeit zu einem reißenden Bach und verklauste sich bei einer Brücke." Das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhinderte schlimmere Schäden. Zudem meldete die Polizei im Bereich der Tauernautobahn zwischen der Anschlusstelle Zederhaus und dem Tauerntunnel kurz vor 17 Uhr starken Hagel. Der Tunnel bzw. die Einhausung Zederhaus musste sogar auf Rot gestellt werden, da ein Pkw-Lenker in der Einhausung stehen blieb.