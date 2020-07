Einsatzkräfte brachen Suchaktion nach Person in Salzach ab

Am Freitagnachmittag wurden die Helfer der Berufsfeuerwehr Salzburg, der Wasserrettung Salzburg, Freiwilligen Feuerwehren, und Polizei zu einer Suchaktion an die Salzach alarmiert.

Die Suche wurde später bis nach Oberndorf ausgedehnt, ist aber mittlerweile abgebrochen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, hatte eine Frau glaubhaft gemeldet, in der Salzach einen Kopf gesehen zu haben. "Eine Vermisstenmeldung ist aber bisher noch nicht eingegangen." Im Einsatz stand auch ein Polizeihubschrauber, um die Suche aus der Luft zu unterstützen.

"Wir haben nach der Alarmierung sofort begonnen, die beiden Ufer mit Booten abzusuchen", sagte Einsatzleiter Dieter Strohmeier von der Wasserrettung. Er räumte aber ein, dass es wegen der hohen Fließgeschwindigkeit sehr unwahrscheinlich sei, eine im Wasser treibende Person zu finden. Die Suche wurde darum nach gut eineinhalb Stunden beendet.

Nach den starken Unwettern in der Nacht auf Freitag in den Salzburger Bergen führt der Fluss viel Wasser - und auch jede Menge Treibgut wie Baumstämme. Die Salzach hat zwar in der Stadt Salzburg gegen Mittag bereits ihren höchsten Pegel erreicht und der Wasserstand ist seither wieder gesunken - das trübe und schlammige Wasser erschwerte die Suche aber ungemein. Wie Strohmeier der APA sagte, sei der Einsatz per Boot für die Helfer auch wegen des Treibguts nicht ungefährlich gewesen.



Pegel der Salzach nach Unwetter stark angestiegen

Die Auswirkungen der heftigen Unwetter im Pinzgau und vor allem im Pongau mit schweren Schäden sind auch in der Stadt Salzburg bemerkbar. Und zwar an der Salzach. Der Fluss hat im Stadtgebiet die Meldegrenze von 3,80 Meter überschritten.

Mit 4,40 Meter Pegelstand rauschen die Wassermassen durch die Landeshauptstadt. Die Unterführung bei der Lehenerbrücke musste wegen Überflutung gesperrt werden. Auch die aufgeschütteten Sandbänke wurden zum Teil überflutet.

SN/fmt pictures/wolfgang moser-eng Durch die Unwetter ist die Salzach stark gestiegen und hat in Salzburg eine Unterführung überschwemmt. SN/fmt pictures/wolfgang moser-eng Die Unterführung bei der Lehenerbrücke musste gesperrt werden.

