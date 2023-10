Einsatzkräfte retteten abgestürzten Hund aus einer Klamm in Bayern

Boea, zehn Jahre alt und 50 Kilo schwer, war bei Wanderung mit der Familie zehn Meter tief in die Almbachklamm gestürzt.

Der zehnjährige Boea stürzte am Samstag in die Almbachklamm in Marktschellenberg ab.

Einsatzkräfte der Bergwacht Marktschellenberg, der Canyon-Rettungsgruppe von Berg- und Wasserwacht und der Freiwilligen Feuerwehr haben Samstagnachmittag einen rund zehn Meter tief ins Bachbett der Almbachklamm abgestürzten und verletzten Hund gesucht, notfallmedizinisch versorgt und aus der Klamm gerettet.

Der zehnjährige Boea aus den Niederlanden wiegt mehr als 50 Kilo und war wegen Gegenverkehrs am Weg ausgewichen und dabei in den Bach abgestürzt, aber nicht abgetrieben worden. Da vor Ort kein Handynetz war, stieg die Besitzerin bis zum Dürrlehen auf und setzte von dort aus rund eine Stunde nach dem Unfall einen Notruf ab. Das Herrchen stieg währenddessen zum verletzten und nicht mehr gehfähigen Vierbeiner ab und leistete Erste Hilfe.

Die von der Leitstelle Traunstein alarmierten Einsatzkräfte machten sich von unten durch die Klamm bergauf auf die Suche und fanden das verletzte Tier dann bei Brücke 24. Ein Notfallsanitäter der Bergwacht versorgte den Vierbeiner so weit, dass er ohne größere Schmerzen aus dem Bachbett zum Weg hinauf und in einer Spezialtrage aus der Klamm getragen werden konnte. Im Anschluss übernahm ein Tierarzt die weitere Versorgung, wobei es dem Tier dann am Sonntag immerhin so gut ging, dass er mit seinen Besitzern nach Hause zurückfahren konnte.