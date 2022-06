Einsatzkräfte konnten versunkenen Kastenwagen nach einer Woche aus Salzach bergen

Nach mehr als einer Woche hat die Salzach einen bei Hallein-Kaltenhausen in den Fluss gestürzten Kastenwagen wieder freigegeben - völlig demoliert und mehr als vier Kilometer von der Unfallstelle entfernt.

Einen erneuten Anlauf unternahmen Einsatzkräfte am Mittwoch, um ein in der Salzach versunkenes Fahrzeug aus neun Metern Tiefe und dem Schlamm beim Kraftwerk Puch-Urstein zu bergen.

Die Wasserrettung war mit 15 Mitgliedern, vier Fahrzeugen und zwei Booten im Einsatz. Die Aktion mit einem 150-Tonnen-Kran verlief erfolgreich. Das Auto war am 24. Mai bei einer Ladetätigkeit einer Firma in Hallein-Kaltenhausen in den Fluss gerollt. Die Handbremse dürfte nicht angezogen gewesen sein.