Einsatzkräfte setzen Suche nach vermisstem Hollersbacher fort

Seit mittlerweile drei Monaten wird ein 57-jähriger Mann aus Hollersbach vermisst. Die umfassenden Suchaktionen unter der Leitung der Bezirkshauptmannschaft Zell am See blieben bisher erfolglos, am Samstag wird ein erneuter, groß angelegter Versuch unternommen.

SN/land salzburg/manfred höger Suchaktion an der Salzach.