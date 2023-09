Einsatzkräfte sind bereit für die große Tunnelsanierung

Man habe auch die Erfahrungen einer ähnlichen Tunnelbaustelle vor rund 15 Jahren einfließen lassen: "Damals ist man erst im Laufe der Baustelle auf einiges draufgekommen. Zum Beispiel herrschte damals im Gegenverkehrsbereich ein 80-km/h-Limit, viel zu schnell, das hat man dann aber in den Griff bekommen." Der 80er wurde in eine 60-km/h-Beschränkung umgewandelt, zudem stellte die Asfinag an der Tunneleinfahrt große Schilder auf, die auf das Abstandhalten hinwiesen sowie darauf, die Scheibenwischer einzuschalten, um beschlagene Scheiben zu verhindern. "Eigentlich Kleinigkeiten, aber damit war es auf einen Schlag aus mit den Auffahrunfällen", erinnert sich der Gollinger Ortsfeuerwehrkommandant Gerald Dygruber. Er sieht der Tunnelsanierungsphase gelassen entgegen: "Am Anfang wird es vielleicht ein paar Auffahrunfälle geben, aber ich bin zuversichtlich, dass es bei uns heraußen nicht so wild zugehen wird."

Wie auch Bezirksfeuerwehrkommandant Kronreif sieht Steiner der Situation relativ gelassen entgegen: "Wir haben einige Szenarien durchgeprobt und mehrfach mit der Feuerwehr abgestimmt und regelmäßige Tunnelübungen haben wir sowieso. Alles, was wir konnten, haben wir vorbereitet." Sowohl Kronreif als auch Steiner loben die Zusammenarbeit mit der Asfinag: "Aus meiner Sicht waren sie sehr bemüht, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit alles flüssig läuft, wir waren sehr gut eingebunden", meint Kronreif. "Das Menschmögliche haben wir getan."

Essenziell sei eine gute Verbindung der Einsatzkräfte untereinander sowie mit der Asfinag, betont Rettungskommandant Steiner: "Da geht es viel um Kommunikation mit den Traffic-Managern der Asfinag, mit der Polizei, der Feuerwehr etc. Vor allem zum Beispiel, wenn wir als Geisterfahrer über die Gegenfahrbahn kommen müssen, weil eine Fahrbahn verstopft ist." Und bei aller Vorbereitung werde ohnehin viel Flexibilität gefragt sein: "Egal, wie wir planen, es kommt sowieso anders, wir werden sehr anlassbedingt reagieren müssen. Einsätze nach Schema F abwickeln, das wird es nicht spielen. Es hängt davon ab: Was genau ist passiert, wie weit zurück staut es sich, steht der Verkehr, fließt er noch etc." Flexibilität sei auch seitens der Asfinag zugesichert worden: "Es ist nichts in Stein gemeißelt, sie sind immer für Gespräche bereit", sagt Steiner. "Alles, was wir konnten, haben wir vorbereitet. Angekündigte Katastrophen passieren nicht, sagt man ja, und wenn es doch so ist, dann werden wir darauf reagieren."