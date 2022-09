Ein Pinzgauer wird seit der Nacht auf Sonntag vermisst. Sein Fahrrad wurde in der Nähe der Salzach gefunden. Die Suche blieb in den Nachtstunden erfolglos, in der Früh wurde sie wieder aufgenommen. Die Wasserrettung sucht im Gebiet des Kraftwerks Bruck nach dem Mann.

Auch die Suche nach der Vermissten in Zell am See wurde Sonntag in der Früh wiederaufgenommen.