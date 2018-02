Einschleichdieb kam ins Hotel, teure E-Bikes verschwanden aus Kellerabteil

Ungebetene Gäste durchsuchten Wohnhaus in der Dorfgastein nach Wertsachen. Einbrüche und Diebstähle hielten die Polizei am Wochenende auf Trab.

In mehrere unversperrte Hotelzimmer eingedrungen ist am Sonntagmorgen ein unbekannter Täter in einem Hotel in Kaprun. Er hatte es auf Mobiltelefone und Uhren abgesehen. Als er von zwei aufmerksamen Hotelgästen angesprochen wurde, machte er sich aus dem Staub. Der Mann trug eine rote Jacke und wird als ungefähr 180 bis 190 cm groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, mit braunen Haaren und normaler Statur beschrieben. Die Höhe des Schadens musste erst eruiert werden. Ungebetenen Besuch erhielten auch Bewohner eines Hauses in Dorfgastein. In der Nacht auf Sonntag drangen Unbekannte über ein Fenster ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Sie entkamen unerkannt und mit geringer Beute: Laut ersten Ermittlungen haben sie eine Geldbörse mit wenig Bargeld erbeutet. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst noch nicht fest.

Schon in der Nacht auf Samstag erbeuteten ebenfalls unbekannte Täter zwei hochwertige E-Bikes aus einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Itzling. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

(SN)