Einsturzgefahr: Brandermittler mussten Arbeit in Schlachthof Bergheim unterbrechen

Die Ursache des Großbrandes im Schlachthof Bergheim an der Metzgerstraße in Salzburg ist noch ungeklärt - die Brandermittler mussten ihre Arbeit nämlich unterbrechen.

Am Sonntag um 1:41 Uhr hatte der erste Brandmelder angeschlagen. Mehr als 120 Feuerweuerwehrleute versuchten in der Folge in einem stundenlangen Einsatz die Flammen zu bekämpfen. Zwischenzeitlich hatte sogar die Gefahr eines Ammoniakgas-Austritts geherrscht.

In den Nachmittagsstunden war die Lage dann unter Kontrolle und Polizisten des Landeskriminalamtes begannen gemeinsam mit dem gerichtlich beeideten Sachverständigen mit der Brandursachenermittlung. Der Brandausbruch konnte auf eine Lagerhalle eingegrenzt werden.

Doch die Detailarbeit muss warten. Im Polizeibericht heißt es: "Da für die Halle auf Grund der massiven Schäden an der Bausubstanz Einsturzgefahr besteht, mussten die Ermittlungen unterbrochen werden, diese können erst bei Freigabe der Halle fortgeführt werden."

Christoph Zitz, Kommandant der beim Brand zur Unterstützung der Berufsfeuewehr eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Bergheim, sagte: "Durch die Hitze hat es Mauern im Inneren des Gebäudes verzogen."

Wann die Ermittler wieder am Ort des Geschehens tätig sein können, ist noch unklar.