Kräuterwissen liegt voll im Trend. Aber wie soll man als Neuling wissen, was in den Kochtopf gehört? Martina Egger aus Kuchl weiß Rat: Sie bietet Wanderungen und Workshops an.

Die Luft ist noch ein bisschen frisch, die Sonne lugt am späten Vormittag in St. Koloman zaghaft hinter den Bergen hervor. Nicht zu heiß, nicht zu kalt - perfektes Wetter für eine Kräuterwanderung. Oder eigentlich für einen Kräuterspaziergang. Denn um ...