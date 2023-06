Eis-Freilufthalle: Das Projekt liegt erst einmal auf Eis

Bernhard Auinger (SPÖ) brachte mit Juni den Amtsbericht zu Sanierung oder Neubau der Eis-Freilufthalle im Volksgarten ein. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) erklärt, der Bericht sei so nicht beschlussfähig.

Nach einjähriger Planungszeit reichte Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ) den Grundsatzamtsbericht ein, der drei Modelle für die Zukunft der sanierungsbedürftigen, überdachten Eis-Freilufthalle im Salzburger Volksgarten vorschlägt. Dabei setzt sich der Ressortverantwortliche der Städtischen Betriebe für den Neubau ein, der auch einen Ganzjahresbetrieb und zukünftige Synergien mit dem Volksgartenbad und der in späterer Zukunft auch neu zu bauenden Eisarena mit geplanter Tiefgarage vorsieht. Die Pläne finden bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) nur wenig Anklang. Der Amtsbericht sei laut ihm nicht budgetiert und könne daher auch aus Sicht des Finanzressorts nicht beschlossen werden. Auinger habe in der Mittelfristplanung "nur ein paar 100.000 Euro" für die nächsten sechs Jahre veranschlagt, aber nicht die Gesamtsumme von bis zu 80 Millionen, die der Neubau der Eis-Freilufthalle mit späterem Neubau der Arena und Tiefgarage vorsehe. Der Bericht müsse daher noch einmal neu, nur für den Neubau der Freiluftfläche, eingebracht werden.

Von Sanierungsbedürftigkeit sei vorher keine Rede gewesen

Bei der letzten Aufsichtsratssitzung der SIG (Stadt Salzburg Immobilien GmbH) habe diese "kein Sterbenswort davon gesagt, dass die Eishalle sanierungsbedürftig ist", erklärt Preuner, im Gegenteil sei diese sogar als grün gekennzeichnet worden. Anders sieht es Auinger: "Vor einem Jahr haben wir ja schon das Budget gekriegt, dass wir mit Planungen beginnen. Insofern kann ich jetzt auch nicht die Aufregung verstehen, die es da jetzt vonseiten des Bürgermeisters gibt." Natürlich sei die überdachte Freifläche sicher, aber es könne zu Ausfällen der Eiskühlung kommen. "Und wir können ohne diese zweite Eisfläche in der Stadt eigentlich nicht leben."

Ein Neubau ist ökologisch sinnvoller

Die überdachte Freifläche, auf der im Winter 1100 Sporttreibende und 31 Vereine trainieren, ist sichtbar sanierungsbedürftig. Neben Rissen in der Betondecke und einem Dach mit geringer Traglast bilden sich laut Thomas Buchner (Städtische Betriebe) durch das entstehende Kondenswasser immer wieder Unebenheiten auf dem Eis und die Freilufthalle verwandle sich in eine wahre "Tropfsteinhöhle". Auinger spricht sich daher für den Neubau aus. "Wenn die Halle geschlossen ist, haben wir erstens eine viel bessere Betriebszeit und wir haben natürlich vor, bis auf ein Wartungsfenster von ein bis zwei Monaten hier einen durchgehenden Betrieb zu machen, was ja jetzt nicht möglich ist." Eine Sanierung dagegen habe ökologisch keinen Sinn, da die gesamte produzierte Kälte nach draußen verpulvert werde.

Unterschiedliche Meinungen zur Standortfrage

Preuner zieht den Standort im Volksgarten in Zweifel, da auch verkehrstechnisch zu prüfen sei, ob der Bau der später geplanten Tiefgarage möglich sei und ob es nicht sinnvoller wäre, die Eis-Freifläche und -arena an einen Standort zu versetzen, wo es die Problematik nicht gebe. "Wer den Standort infrage stellt, der stellt auch den vom Bad gleich mit infrage, weil erstens gibt es da Synergien, nicht nur beim Personal, sondern auch was die Energie betrifft, und wenn ich sage, die Hallen müssen da weg, da ist die Frage, was soll da herkommen", hält Auinger dagegen und vermutet hier stattdessen die Planung von Luxuswohnungen. Preuner widerspricht dem, denn dafür müsse das geschützte Grünland mit Gemeinderatmehrheit umgewidmet und dann zu 100 % für förderbaren Wohnbau genutzt werden.

So oder so muss bald eine Lösung für die 2026 geplante Synchron-Eiskunstlauf-WM geschaffen werden, denn spätestens dann braucht es zwei Hallen, eine Trainings- und eine Veranstaltungshalle.