Eisenstange gegen Polizisten - nicht alle Genk-Fans verhielten sich friedlich

Das Bildungszentrum in Großgmain kann ab sofort nicht mehr genutzt werden. Was dahinter steckt und wohin die Polizeischüler jetzt ausweichen müssen.

Chronik

Der 40-jährige Salzburger fuhr Samstag Abend in Siezenheim in der Stadionstraße an einem Polizisten vorbei. Der hielt ihn wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Alkomattest ergab laut Polizei eine …