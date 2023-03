Eisfischen in Thomatal: Losglück hat über den großen Fang entschieden

36 Teilnehmer folgten der Einladung zum traditionellen Thomataler Eisfischen. Mit Abstand den dicksten Fisch zog Volker Mörtl an Land.

Bis in das Jahr 1984 reichen die Wurzeln des Thomataler Eisfischens zurück. Kurt Hinterberger und Leonhard Gautsch waren damals die Initiatoren. Heute führen Günther Jessner, Bernd Santner und Christian Kocher das Regiment. Sie haben das Eisfischen wiederbelebt und zeichneten Mitte Februar erneut für die reibungslose Organisation verantwortlich. Am Teich von Mitglied Bernd Santner ging es schließlich ordentlich zur Sache. Die bereits gebohrten Löcher wurden am Tag des Eisfischens jeweils vor den beiden Durchgängen - Dauer je zwanzig Minuten - neu ...