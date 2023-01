Eishockey-Nachwuchs wagt sich aufs Bischofshofener Glatteis

Die Initiative "Eishockey 1x1" des EC Red Bull Salzburg lockte zahlreiche Kinder auf den Bischofshofener Eislaufplatz, wo 27 Kinder mitunter zum ersten mal Eishockey-Luft schnuppern konnten.

Die Zusammenarbeit mit dem EC Red Bull Salzburg könnte für den Bischofshofener ESV Lokomotive kaum besser laufen. Auflüge in die Eisarena, professionelle Trainings und zahllose Aktivitäten fördern beim Eishockey-Nachwuchs der Stadt mit Schwung nicht nur den Spaß am Sport sondern binden die Jugend gleichzeitig in ein funktionierendes Vereinsgefüge ein.

Rote Bullen lehren das Eishockey-1x1

Nun gastierten am Mittwoch, 4. Jänner, erneut die Bullen am Bischofshofener Eis. Dieses Mal zeigten einige Salzburger Eishockey-Asse zusammen mit dem ...