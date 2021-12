Eklat um Dolmetscherin: Großer Salzburger Drogenprozess wird wohl viel länger dauern als geplant

Im Megaprozess gegen 14 Angeklagte wegen mutßamlichen Handels mit rund 13,8 Millionen Captagonpillen müssen wohl Tausende Telefonüberwachungs-Protokolle neu übersetzt werden. Die Vorsitzende Richterin bestellte schon neuen Dolmetscher.

Seit Dienstag stehen, wie berichtet, 14 Angeklagte, großteils mit libanesischen oder arabischen Wurzeln und viele in Salzburg, Tirol und OÖ wohnhaft, in einem Mega-Suchtgiftprozess am Landesgericht vor einem Schöffensenat. Laut Staatsanwaltschaft (StA) sollen sie in unterschiedlicher Tatbeteiligung von 2016 bis März 2021 rund 13,8 Mill. Stück Captagontabletten (Wirkstoff: Amphetamin) aus dem Libanon eingeschmuggelt haben; den Ermittlungen nach wurden die Pillen dann in einem Lokal im Flachgau umverpackt, in Elektrogeräten versteckt und nach Saudi-Arabien zum Verkauf verschickt. Mit dem Verkauf seien 40 Mill. Euro lukriert worden.

Mehrere Jahre dauerten die Ermittlungen gegen die Angeklagten. Der Großteil von ihnen bestreitet die Vorwürfe oder machte im Vorverfahren vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Erst nach Anklageeinbringung wurde dann höchst Brisantes bekannt: Eine nicht gerichtlich zertifizierte, von der Polizei eingesetzte Arabisch-Dolmetscherin, die viele Tausend der von der Kripo überwachten Telefonate zwischen den Angeklagten übersetzte, führt bereits seit mehreren Jahren eine Liebesbeziehung just mit dem Hauptbelastungszeugen der Anklage, also dem Kronzeugen der StA. Die Dolmetscherin, die die Beziehung mit dem Iraker bis vor kurzem geheim hielt, übersetzte sogar selbst sechs Vernehmungen des Kronzeugen, der selbst Beschuldigter in der Causa war und die Angeklagten massiv belastet. Für die Verteidiger der Angeklagten stellt dies eine "eklatanten Fall von Befangenheit" dar. Insgesamt seinen rund 200.000 (!) überwachte Telefonate, davon das Gros in arabischer Sprache geführt, übersetzt worden; die allermeisten davon von der besagten Dolmetscherin und ihren beiden ebenfalls von der Polizei als Dolmetscherinnen eingesetzten Schwestern. Diese Telefonüberwachungsprotokolle (TKÜ-Protokolle) seien allesamt als "null und nichtig" zu werten, abgesehen davon sei teils unvollständig und einseitig übersetzt worden. Mehrere Anwälte, etwa Andreas Reischl und Kurt Jelinek, beantragten daher die komplette Neuübersetzung aller TÜ-Protokolle und vieler Beschuldigtenvernehmungen durch andere Dolmetscher".

Die Vorsitzende Richterin hat übrigens bereits mit Beschluss vom 10. Dezember einen gerichtlich zertifizierten Grazer Dolmetscher "mit der Überprüfung bzw. Übersetzung von TKÜ-Protokollen" beauftragt. Sollten tatsächlich alle derartigen Protokolle neu übersetzt werden müssen, dürfte das bis Ende Jänner anberaumte Verfahren wohl noch viele Monate dauern. Die Richterin ließ bereits durchblicken, noch weitere Dolmetscher diesbezüglich zu beauftragen. Geeignete Übersetzer dafür zu finden, sei "schwer schwierig".