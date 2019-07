Electric Love - 15-jährige Besucherin zeigt Vergewaltigung an

Eine 15-Jährige soll in der Nacht auf Sonntag von einem noch Unbekannten auf dem Electric Love-Festival in Koppl vergewaltigt worden sein. Das Mädchen gab an, von dem etwa 30 Jahre alten Mann unter einem Vorwand in ein Zelt am Campingplatz des Veranstaltungsgeländes gelockt worden zu sein. Dort soll er sich an ihr vergangen haben, berichtete die Polizei der APA.

