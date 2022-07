Electric Love Festival: Besucher am Campingplatz ausgeraubt

Am Freitagabend kam es am Electric Love Fetsival am Salzburgring zu einem Raub. Die Beschuldigten konnten gefasst werden, zeigten sich jedoch nicht geständig.

SN/pixland

Eine Gruppe, welche aus vier Männern aus Wien im Alter von 20 bis 24 Jahren bestand, soll einen 24-jährigen Tiroler im Bereich des Campingplatzes beim Electric Love Festival ausgeraubt haben. Das meldete die Polizei am Sonntagmorgen. Die Gruppe soll den Tiroler zum Campingplatz gelockt haben, um dort angeblich Drogen zu verkaufen. Ein Wiener soll dann den Tiroler erfasst und am Oberarm festgehalten haben. In weiterer Folge soll ein weiterer Wiener dem Opfer 100 Euro aus dessen Hosentasche genommen haben. Der Tiroler wurde nicht verletzt. Die Beschuldigten konnten angehalten werden. Sie zeigten sich jedoch zum Tatvorwurf nicht geständig.