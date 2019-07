Electric Love Festival - die alljährliche Müllhalde beim Salzburgring

Nach dem Electric Love Festival beim Salzburgring muss jedes Jahr das große Aufräumen einsetzen - defekte Zelte, zerrissene Schlafsäcke und Müll aller Art wie tausende Getränkedosen übersäen das Veranstaltungsgelände.

An die 180.000 Besucher waren zu der mehrtägigen Veranstaltung an den Salzburgring in die Gemeinden Koppl, Plainfeld und Hof gekommen. Die Einsatzkräfte hatten jede Menge zu tun.

Nach Ende des Festivals setzte das große Aufräumen ein. Wie jedes Jahr hatten Besucher die Campingwiesen in eine riesige Müllhade verwandelt.

Quelle: SN