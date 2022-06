Electric Love Festival am Salzburgring: 20 Seelsorger kümmern sich heuer um die Besucher

Auch Gott tanzt am Salzburgring: In weniger als einem Monat startet das Electric Love Festival. Heuer wird dort auch ein Team aus 20 Seelsorgern vertreten sein.

Festivalbesucher und die katholische Kirche: Man könnte meinen, dass das eine das andere meidet wie der Teufel das Weihwasser. Doch das ist nicht so. Auf großen Musikfestivals haben sich in den vergangenen Jahren Seelsorge-Anlaufstellen etabliert. In Deutschland gibt es das schon länger. Nun formiert sich auch in Österreich ein Team aus Mitgliedern der katholischen und evangelischen Kirche, die Festivalbesucherinnen und -besuchern ein offenes Ohr anbieten. Derzeit ist die Gruppe auf dem Nova Rock Festival, weitere seelsorgerische Einsätze sind auf dem ...