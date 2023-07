Electric Love Festival: Gaisbergbus fährt seltener als üblich

Der Gaisbergbus (Linie 151) verkehrt am kommenden Wochenende nur in einem 90-Minuten-Takt zwischen Mirabellplatz und Bergspitze. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Grund dafür ist der Busbedarf der Firma Albus, die den Gaisbergbus betreibt, für das Electric Love Festival am Salzburg Ring. "Das ist natürlich für die Gaisbergfreunde bedauerlich, doch ist es wohl auch unser großes Anliegen, dass die jungen Gäste sicher und heil zum Electric Love Festival anreisen und nach Hause komme", hieß es von Gaisberg-Koordinator und ÖVP-Gemeinderat Florian Kreibich.