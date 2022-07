Electric Love Festival: Strahlende Gesichter am Freitag nach regnerischem Festivalstart

Getanzt wird am Salzburgring bei jedem Wetter. Einsatzkräfte sprechen von ruhigen ersten Tagen auf dem Electric Love Festival. Die meisten Besucher kommen am Wochenende.

Auf dem Salzburgring herrscht Zuversicht: Denn wettertechnisch liegt das Schlimmste bereits hinter den Zehntausenden Festivalgästen. Am Freitag wachten viele von ihnen in nassen Zelten auf - doch bis zum Abend hellte sich der Himmel auf. "Gestern war's echt arg", sagt Julia. "Unser Zelt blieb zum Glück dicht, aber im Zelt meiner Freunde stand in der Früh das Wasser." Die Stimmung der 19-Jährigen aus Oberösterreich wurde dadurch aber nicht getrübt.

Ganz in ihrer Nähe vor der Hauptbühne tanzt am ...