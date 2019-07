180.000 Festival-Besucher genossen am Salzburgring drei Tage viel Musik. Veranstalter und Helfer zogen eine positive Bilanz.

Wenn junge Leute nach einer mehrtägigen Music-Show wie beim Electric Love Festival am Salzburgring Begriffe wie "megageil" verwenden, hat das schon seine Gründe: "Wir waren seit Donnerstag da, haben bis Sonntag beim Huberbauern in Koppl in unseren vier Zelten ...