Electric Love: Großer Abreise- und Putztag am Salzburgring

Das diesjährige Electric-Love-Festival ist in der Nacht auf Sonntag zu Ende gegangen. In Scharen ziehen die Festivalgäste nun von dannen. Auch die ersten Aufräumarbeiten laufen bereits.



Tausende Electric-Love-Festivalbesucher haben am Sonntag ihre Heimreise angetreten und die Zelte auf den Camping-Plätzen wieder abgebaut. Auch am restlichen Festivalgelände sind die Abbau- und Aufräumarbeiten bereits in vollem Gang. Bis zu einer Woche dauert es nach Information der Veranstalter, das Festivalgelände rundum zu säubern.

Die Veranstalter zogen am Sonntag zufrieden Bilanz, mehr als 180.000 Tickets seien verkauft - und damit die Kapazitätsgrenze des Festivals erreicht worden. "Mit den spektakulären Shows beim Opening und Closing haben wir einmal mehr gezeigt, was das Electric Love kann. Wir freuen uns bereits sehr über das positive Feedback auf unseren Social Media Kanälen und hoffen, dass alle Besucher schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen."

Es wurden bis dato keine gröberen Zwischenfälle seitens der Polizei oder des Roten Kreuzes gemeldet.

Quelle: SN