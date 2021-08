Electric Love startete mit Regen: "Wetter ist schon eine bittere Pille"

Ein Festival ohne Regen? Das war schon vor Corona eine Seltenheit. Auch die Electric Love Boutique Edition begann am Donnerstag mit schlechtem Wetter. Die Stimmung der Veranstalter ist getrübt, die Feiernden ließen sich die Laune nicht vermiesen.

"Der Corona-Gott ist mit uns, aber leider der Wetter-Gott nicht. Wir sind schon glücklich, wenn es nicht schneit", fasst Manuel Reifenauer, Veranstalter des Electric-Love-Festivals, die Lage auf dem Salzburgring zusammen. Am Dienstagnachmittag erhielten die Veranstalter die offizielle Genehmigung der Behörde.

Seit Donnerstagmittag tanzen bereits die ersten Gäste auf der Rennstrecke. Für die verkleinerte Version des bekannten Musikfestivals - die "Boutique Edition" - gilt ein umfassendes Sicherheitskonzept. Alle Besucher müssen am Eingang ein negatives PCR-Testergebnis oder einen Impfnachweis vorzeigen. Die SN erreichen Reifenauer, als er gerade am Eingang zum Veranstaltungsort steht. Trotz der Befürchtung, dass aufgrund der 2-G-Kontrollen der Einlass nur langsam vorangehen wird, gehe es am Donnerstag relativ schnell, sagt der Veranstalter. "Die Leute sind sensationell vorbereitet." Fast alle Gäste hätten einen erforderlichen Nachweis dabei. "Ein paar wenige mussten wir wegschicken. Die kann ich aber an zwei Händen abzählen." Darunter sei beispielsweise eine Besucherin aus Kalifornien gewesen, sagt Reifenauer. "Das war schon etwas tragisch. Sie hat den Schnelltest mit einem PCR-Test verwechselt."

SN/anna boschner Zwei Besucherinnen aus Tschechien: Lenka Kmentova und Marie Sochorova. SN/anna boschner Auf diese Besucherinnen lassen es sich nicht nehmen, für ein Foto zu posieren: Caroline Gfrerer, Caroline Ager und Sarah Baumgartner aus Salzburg. SN/anna boschner ..Affenbande..

Am Donnerstagabend eröffneten das diesjährige Electric-Love-Festival auf der Hauptbühne DJ-Größen wie Steve Aoki und Armin van Buuren. Die Feiernden auf dem Salzburgring würden sich bisher die Laune aber nicht vermiesen lassen, sagt der Veranstalter. "Bei uns ist die Stimmung aber etwas getrübt. Das Wetter soll ja nicht besser werden", sagt Reifenauer. "Vermutlich wird die No-Show-Rate heuer höher sein als gewohnt. Der Regen ist für uns schon eine bittere Pille."

Heuer findet das Musikfestival anders als gewohnt statt. Es ist das erste Electric Love ohne Festivalpass und Camping. Verkauft werden ausschließlich Tagestickets. Und diese sind begrenzt: Maximal 10.000 Stück gibt es pro Tag. Kein Vergleich zu den Vorjahren, an denen pro Tag bis zu 50.000 Personen das Festival in Plainfeld besuchten. Für alle Besucher des Festivals gibt es auch heuer einen Shuttlebus vom Hauptbahnhof.